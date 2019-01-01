ООО «МосОптНеруд» – поставки сыпучих нерудных материалов по выгодной стоимости в Москве и Московской области
У нас Вы можете купить оптом и в розницу нерудные материалы:
- асфальтовая крошка;
- щебень гранитный, известняковый и гравийный различных фракций;
- песок карьерный, мытый, речной, сеяный, кварцевый песок и пескогрунт;
- грунт планировочный, плодородный, чернозем и торф;
- ЩПС, ПГС и ОПГС;
- керамзитовый гравий разных фракций.
У Вас стройка в разгаре и необходимы качественные сыпучие нерудные материалы по хорошим ценам? Тогда Вам к нам, обращайтесь в компанию ООО «МосОптНеруд»! Наша организация на рынке уже не первый год и давно по праву заработала имидж надежного поставщика и опытного игрока на строительном рынке. Только у нас Вы можете приобрести продукцию оптом и в розницу:
- купить на самовывоз. Сеть перевалочных площадок по г. Москве для вашего удобства;
- купить «под ключ» - с доставкой до объекта. Мы доставляем в день заказа или в любое удобное для вас время;
- осуществляем оптовые поставки ЖД Транспортом. Работаем по всей центральной части России.
Обращаем Ваше внимание на то, что ООО «МосОптНеруд» являясь оптовым поставщиком уже не первый год, имеет возможность бесперебойно поставлять различную продукцию к себе на площадки, а значит и Вам. Данный факт позволит быть уверенным в том, что Вы не останетесь без нерудных материалов даже в самый разгар строительного сезона. О чём многие уже могли убедиться.
С нами всё просто и удобно
ХОРОШАЯ ЦЕНА, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОСТАВОК – ЭТО ООО «МОСОПТНЕРУД». ПОЧЕМУ ТАК?
- Никаких посредников. Собственный автопарк, сеть перевалочных площадок, эксклюзивные контракты с карьерами.
- Финансовая независимость. На момент заявки от клиента весь перечень продукции в наличии.
- Многолетний опыт и репутация на рынке. С годами отработана схема поставок и заявок от клиентов.
- Высокое качество. Все материалы соответствуют нормативным стандартам и требованиям клиентов. Паспорта качества и сертификаты соответствия при каждой поставке.
- Ответственность. Мы ценим свою репутацию на рынке. Поэтому никогда не подводим собственных клиентов.
Звоните, пишите и наши менеджеры проконсультируют Вас о всех особенностях продукции, способах поставки и предложат наиболее выгодные Вам варианты.