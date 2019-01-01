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Logo ООО «МосОптНеруд» +7 (495) 481-29-13
+7 (968) 075-55-66
info@msk-nerud.ru

ООО «МосОптНеруд» – поставки сыпучих нерудных материалов по выгодной стоимости в Москве и Московской области

У нас Вы можете купить оптом и в розницу нерудные материалы:

У Вас стройка в разгаре и необходимы качественные сыпучие нерудные материалы по хорошим ценам? Тогда Вам к нам, обращайтесь в компанию ООО «МосОптНеруд»! Наша организация на рынке уже не первый год и давно по праву заработала имидж надежного поставщика и опытного игрока на строительном рынке. Только у нас Вы можете приобрести продукцию оптом и в розницу:

 

Песок грунт
Щебень
ЩПС, ПГС и ОПГС Керамзит

Обращаем Ваше внимание на то, что ООО «МосОптНеруд» являясь оптовым поставщиком уже не первый год, имеет возможность бесперебойно поставлять различную продукцию к себе на площадки, а значит и Вам. Данный факт позволит быть уверенным в том, что Вы не останетесь без нерудных материалов даже в самый разгар строительного сезона. О чём многие уже могли убедиться.

Более 15 лет работы.
С нами всё просто и удобно
Принимаем заказы и отгружаем круглосуточно
Все необходимые паспорта качества и сертификаты соответствия
Индивидуальный подход в ценообразовании
Возможна рассрочка платежа
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+7 (495) 481-29-13

ХОРОШАЯ ЦЕНА, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОСТАВОК – ЭТО ООО «МОСОПТНЕРУД». ПОЧЕМУ ТАК?

  1. Никаких посредников. Собственный автопарк, сеть перевалочных площадок, эксклюзивные контракты с карьерами.
  2. Финансовая независимость. На момент заявки от клиента весь перечень продукции в наличии.
  3. Многолетний опыт и репутация на рынке. С годами отработана схема поставок и заявок от клиентов.
  4. Высокое качество. Все материалы соответствуют нормативным стандартам и требованиям клиентов. Паспорта качества и сертификаты соответствия при каждой поставке.
  5. Ответственность. Мы ценим свою репутацию на рынке. Поэтому никогда не подводим собственных клиентов.

Звоните, пишите и наши менеджеры проконсультируют Вас о всех особенностях продукции, способах поставки и предложат наиболее выгодные Вам варианты.

 